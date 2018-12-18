Самоотверженно защищавшие ворота футболисты стали звёздами Сети

В интернете стало популярным видео с футбольного матча британского турнира. На поле встретились две английские команды Wingate & Finchley и Dulwich Hamlet. Внимание заслуживают кадры, на которых игроки в розовых майках отбиваются от атаки соперника чуть ли не всей командой. Футболисты в синем раз за разом бьют по воротам, но защитники во главе с вратарём так отчаянно и самоотверженно бросаются на мяч, что невероятным образом спасают свою команду от гола.

Удивительный эпизод был опубликован в Twitter и собрал уже почти 2,5 миллиона просмотров. Это прекрасная и мотивирующая иллюстрация того, что никогда не стоит сдаваться. Одним из лучших комментариев к этому ролику стал такой: «Это я пытаюсь оградить себя от негатива в будущем, 2019 году».

Если вы всё ещё не прониклись, посмотрите видео с другого ракурса.

Стоит отметить, что футболисты Dulwich Hamlet всё-таки проиграли Wingate & Finchley со счётом 0:2, но благодаря героической защите своих ворот стали звёздами Сети.



Ранее «Ридус» писал про другой любопытный случай на футбольном матче. Там папа отбил гол сыном, толкнув его в ворота. И заслужил звание «Отец года».