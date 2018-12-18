найти ×
   
  • USD
    66.75
  • EUR
    75.78
СохранитьСохранено0
×

304855

Самоотверженно защищавшие ворота футболисты стали звёздами Сети

Small dd3dc5f883
  • 18 декабря 2018, 15:12
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало популярным видео с футбольного матча британского турнира. На поле встретились две английские команды Wingate & Finchley и Dulwich Hamlet. Внимание заслуживают кадры, на которых игроки в розовых майках отбиваются от атаки соперника чуть ли не всей командой. Футболисты в синем раз за разом бьют по воротам, но защитники во главе с вратарём так отчаянно и самоотверженно бросаются на мяч, что невероятным образом спасают свою команду от гола.

Удивительный эпизод был опубликован в Twitter и собрал уже почти 2,5 миллиона просмотров. Это прекрасная и мотивирующая иллюстрация того, что никогда не стоит сдаваться. Одним из лучших комментариев к этому ролику стал такой: «Это я пытаюсь оградить себя от негатива в будущем, 2019 году».

Если вы всё ещё не прониклись, посмотрите видео с другого ракурса.

Стоит отметить, что футболисты Dulwich Hamlet всё-таки проиграли Wingate & Finchley со счётом 0:2, но благодаря героической защите своих ворот стали звёздами Сети.

Ранее «Ридус» писал про другой любопытный случай на футбольном матче. Там папа отбил гол сыном, толкнув его в ворота. И заслужил звание «Отец года».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9028338читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
703886читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки

Нанесение тату может вызвать хроническое воспаление мышц.

101208420читать позжечитаю позже

Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких02 августа

Операцию проводили на свиньях.

6148426читать позжечитаю позже