В Генпрокуратуре назвали средний размер взятки в 2018 году

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что средний размер взятки в России за девять месяцев текущего года составил 609 тысяч рублей.

В то же время, по его словам, общая сумма взяток по всем уголовным делам за указанный период составила 1,8 миллиарда рублей.

Куренной также рассказал на интернет-канале ведомства «Эфир», что взяток в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей, было выявлено 186. По ним общая сумма составила 1,5 миллиарда рублей, а их средний размер превышает 8 миллионов.

Представитель прокуратуры также отметил, что выявлено 538 случаев дачи взяток в крупном размере — от 150 тысяч до миллиона рублей. Здесь общая сумма составляет 193,5 миллиона рублей, а средний показатель взятки — 364 тысячи рублей.

Кроме того, правоохранители выявили 826 случаев взятки в значительном размере, то есть от 25 до 150 тысяч рублей. Их общая сумма превышает 48 миллионов рублей, а средний размер — 58 тысяч. Мелких взяток стали давать меньше на 2,2%, отмечает газета «Известия».

В ноябре, как писал «Ридус», официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что средняя сумма взятки в России за первую половину 2018 года составила 434 тысячи рублей, а в особо крупном размере — в пределах 11 миллионов рублей.