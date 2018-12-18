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В России до 2022 года будут развернуты три новейших боевых радара

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РЛС «Воронеж-М» © ТАСС/ Вадим Савицкий

В ближайшие годы на территории России будут развернуты три новейшие радиолокационные станции (РЛС) «Познание», «Воронеж-СМ» и «Волга-Т», сообщается в брошюре «Армия России в сравнении», распространенной Минобороны перед началом расширенного заседания коллегии военного ведомства.

Отмечается, что все эти станции превосходят по боевым характеристикам аналогичные РЛС, созданные в США, Китае и Франции.

С 2020 года планируется развернуть РЛС «Познание» системы контроля космического пространства (КПП) и РЛС боевого режима «Волга-Т» (радар относится к классу наземных радиотехнических средств противовоздушной обороны), а с 2021 года — РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (ПРН) «Воронеж-СМ».

В брошюре отмечается, что система ПРН обеспечивает сплошное покрытие территории России в двух диапазонах волн — метровом и дециметровом, чтобы снизить вероятность ошибки.

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