В Индонезии найдена древняя пирамида с потайными комнатами

Археологи, проводившие исследование горы Гунунг Паданг на острове Ява заявили, что обнаружили масштабный рукотворный объект, возраст которого около 28 тысяч лет.

С помощью снимков со спутников ученые рассмотрели расположение и размеры горы, предположив, что она может быть древним храмом.

Объект находится глубоко под землей и, возможно, представляет собой единый комплекс. Согласно археологическим источникам острова Ява, это может быть крупный храм, построенный приблизительно 28 тысяч лет назад.

Храм может иметь пирамидальную форму, что характерно для построек индонезийского острова, пояснили авторы работы.

После анализа снимков ученые приступили к раскопкам. Выяснилось, что общая площадь комплекса составляет примерно 15 гектаров (150 000 квадратных метров). По предварительной оценке, высота храма — 30 метров, а сам комплекс состоит из трех частей.

Недавно специалисты провели радиоуглеродный анализ, который показал, что «первый камень» в храме могли заложить приблизительно 15—28 тысяч лет назад.