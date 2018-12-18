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В Подмосковье покупателя в магазине избили до смерти из-за тысячи рублей

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© DPA/TASS

В Подмосковье покупателя ограбили и до смерти избили в магазине.

Инцидент произошел в городе Ивантеевке на улице Толмачева.

Злоумышленник набросился на мужчину, жестоко избил его, вырвал из его рук 1 тысячу рублей и убежал, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщили телеканалу в полиции, подозреваемого мужчину задержали. Он дал признательные показания.

Пострадавший скончался из-за травм, несовместимых с жизнью, отмечает Argumenti.ru.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

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