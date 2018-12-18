В Подмосковье покупателя в магазине избили до смерти из-за тысячи рублей

В Подмосковье покупателя ограбили и до смерти избили в магазине.

Инцидент произошел в городе Ивантеевке на улице Толмачева.

Злоумышленник набросился на мужчину, жестоко избил его, вырвал из его рук 1 тысячу рублей и убежал, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщили телеканалу в полиции, подозреваемого мужчину задержали. Он дал признательные показания.

Пострадавший скончался из-за травм, несовместимых с жизнью, отмечает Argumenti.ru.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело.