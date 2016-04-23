Российский сухогруз сел на мель у берегов Великобритании

Российское грузовое судно «Кузьма Минин» село на мель «в опасной близости» от пляжей графства Корнуолл в Великобритании, пишет таблоид Daily Mirror.

Издание отмечает, что сухогруз весом 16 тысяч тонн вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее был арестован из-за долгов судовладельца. На борту корабля находятся 18 российских моряков.

К месту происшествия направились суда береговой охраны. Пока сообщений о загрязнении не поступало.



В то же время источник в пароходстве сообщил ФАН, что судно не садилось на мель.



По словам собеседника агентства, корабль «вышел из порта, но из-за плохих погодных условий и наличия помех на грунте не смог бросить якорь. Поэтому просто стоит на месте, экипаж ждет улучшения погодных условий».

Базирующийся за Полярным кругом «Кузьма Минин» был построен в феврале 1980 года и модернизирован в 2004 году, его длина составляет чуть менее 600 футов, а ширина — 75 футов.



Сухогруз развивает максимальную скорость 10,5 узлов (12 миль в час) с одним основным и четырьмя вспомогательными двигателями.

Судно доставляет грузы по всей Европе, главным образом в северные порты.