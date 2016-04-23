Российский сухогруз сел на мель у берегов Великобритании
- 18 декабря 2018, 11:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Российское грузовое судно «Кузьма Минин» село на мель «в опасной близости» от пляжей графства Корнуолл в Великобритании, пишет таблоид Daily Mirror.
Издание отмечает, что сухогруз весом 16 тысяч тонн вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее был арестован из-за долгов судовладельца. На борту корабля находятся 18 российских моряков.
К месту происшествия направились суда береговой охраны. Пока сообщений о загрязнении не поступало.
В то же время источник в пароходстве сообщил ФАН, что судно не садилось на мель.
По словам собеседника агентства, корабль «вышел из порта, но из-за плохих погодных условий и наличия помех на грунте не смог бросить якорь. Поэтому просто стоит на месте, экипаж ждет улучшения погодных условий».
Базирующийся за Полярным кругом «Кузьма Минин» был построен в феврале 1980 года и модернизирован в 2004 году, его длина составляет чуть менее 600 футов, а ширина — 75 футов.
Сухогруз развивает максимальную скорость 10,5 узлов (12 миль в час) с одним основным и четырьмя вспомогательными двигателями.
Судно доставляет грузы по всей Европе, главным образом в северные порты.
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