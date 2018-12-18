В Подмосковье двое мужчин погибли под колесами электрички

В Подмосковье электричка сбила насмерть двоих мужчин, перебегавших железнодорожные пути, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 декабря, на перегоне Портновская — Часцовская Белорусского направления.

По предварительным данным, погибшие переходили железнодорожное полотно в неположенном месте, отметил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются личности мужчин и выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.