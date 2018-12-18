В Подмосковье двое мужчин погибли под колесами электрички
- 18 декабря 2018, 11:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Подмосковье электричка сбила насмерть двоих мужчин, перебегавших железнодорожные пути, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 декабря, на перегоне Портновская — Часцовская Белорусского направления.
По предварительным данным, погибшие переходили железнодорожное полотно в неположенном месте, отметил собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются личности мужчин и выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.
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