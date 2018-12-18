найти ×
   
  • USD +0.12
    66.75
  • EUR +0.39
    75.78
СохранитьСохранено0
×

-2123775

В ООН признали Россию угрозой для Украины

Small f78f8d6c11

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую Россию за милитаризацию Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.

«Большинство стран, представленных на заседании Генеральной ассамблеи ООН, воздержались от голосования по резолюции Украины, направленной против РФ, однако документ был принят простым большинством голосов — 66 за, 19 против при 72 воздержавшихся», — сообщает ФАН.

В документе сказано, что присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, территориальной целостности и политической независимости Украины. Также резолюция осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив.

Предложенные Ираном и Сирией поправки о необходимости расследовать инцидент в Керченском проливе с украинскими кораблями Генассамблея ООН отклонила.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу. Командир одного из задержанных украинских судов объявил себя военнопленным.

Как сообщал «Ридус», в Вашингтоне поставили условием проведения новой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа освобождение украинских военных кораблей и их экипажей, а также пригрозили усилить свое военное присутствие в Черном море. Вместе с тем Европейский совет не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
101208420читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса
90178875читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

14121380читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5020874читать позжечитаю позже