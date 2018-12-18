В ООН признали Россию угрозой для Украины

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую Россию за милитаризацию Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.

«Большинство стран, представленных на заседании Генеральной ассамблеи ООН, воздержались от голосования по резолюции Украины, направленной против РФ, однако документ был принят простым большинством голосов — 66 за, 19 против при 72 воздержавшихся», — сообщает ФАН.

В документе сказано, что присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, территориальной целостности и политической независимости Украины. Также резолюция осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив.



Предложенные Ираном и Сирией поправки о необходимости расследовать инцидент в Керченском проливе с украинскими кораблями Генассамблея ООН отклонила.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу. Командир одного из задержанных украинских судов объявил себя военнопленным.

Как сообщал «Ридус», в Вашингтоне поставили условием проведения новой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа освобождение украинских военных кораблей и их экипажей, а также пригрозили усилить свое военное присутствие в Черном море. Вместе с тем Европейский совет не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.