В «Сколково» изобрели лекарство от неизлечимого гепатита D

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (US Food and Drug Administration, FDA) присвоило статус «прорывной терапии» препарату для лечения гепатита D Myrcludex B («Мирклудекс Б»), который был разработан резидентом фонда «Сколково» биотехнологической компанией «Гепатера».

«Myrcludex B — первое в мире лекарственное средство от ранее неизлечимого гепатита D. Оно также эффективно для лечения гепатита B. Результативность и безопасность лекарства доказана во время исследований в ведущих клиниках России и Германии», — сообщила пресс-служба фонда «Сколково».

Принцип действия нового препарата заключается в блокировке рецептора, через который вирус проникает в клетки печени.

«На сегодняшний день отсутствует зарегистрированная стандартная терапия у 90% больных, а у 10% больных наблюдается крайне низкая эффективность лечения единственным назначаемым препаратом — пегилированным интерфероном (PEG-IFN). В случае успешного завершения исследования препарат Myrcludex B имеет большой потенциал стать новым стандартом терапии этой сложной категории больных», — прокомментировала новость директор по акселерации биомедицинского кластера фонда «Сколково» Камила Зарубина.



Вывод препарата на рынок в России запланирован на конец 2019 года.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, что ученые из «Сколково» разработали систему диагностики онкологических заболеваний для больниц и поликлиник, которая позволяет сократить время на постановку диагноза с 14 до 3 дней. Из-за медленной диагностики рак может из первой стадии дорасти до третьей, поэтому скорость диагностики играет в онкологии важную роль.