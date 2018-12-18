Полиция задержала десятки ингушских студентов в московском вузе

Московская полиция провела обыск и массовые задержания в общежитии столичного Российского государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на улице Волгина.

На официальном сайте учебного заведения полицейская операция названа «профилактическими мероприятиями МВД». «В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие. В отношении лиц, причастных к указанным правонарушениям ведётся проверка. Остальные студенты приступили к занятиям в соответствии с расписанием», — сообщили в МГРИ-РГГРУ.

Среди задержанных больше всего оказалось молодых людей с Кавказа, только ингушских студентов по московским ОВД развезли около 40 человек.

По сведениям издания Ura.ru, в ходе телефонного разговора вице-премьера правительства Республики Ингушетия — постоянного представителя Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана.

«Он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета. Все студент отпущены», — сказано в сообщении постпредства Республики Ингушетии.

К вечеру 17 декабря всех задержанных отпустили. Пока об отчислении студентов речи не идет, поскольку властям Ингушетии удалось достигнуть договоренности с Главным Управлением МВД Москвы.

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