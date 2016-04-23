Календарь с Путиным на 2019 год вызвал ажиотаж в Японии

В Японии необычайной популярностью пользуется календарь на 2019 год с фотографиями президента России Владимира Путина.

По объему продаж этот календарь занял первое место в стране, сообщает The Guardian.

По данным сети магазинов, обладающей исключительными правами на продажу, японцы даже жалуются на нехватку этой печатной продукции. Спрос на нее значительно опережает популярность календарей с изображениями таких местных знаменитостей, как актер Кей Танака и фигурист Юдзуру Ханю.

Как пишет издание, самым популярным в календаре снимком оказалось фото, на котором российский лидер запечатлен на снегу со своими собаками. Дело в том, что в их число попал щенок акита-ину, подаренный Путину губернатором префектуры Акита в северной Японии в благодарность за помощь в ликвидации последствий катастрофы на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года.

Газета «Известия» отмечает, что в скором времени календари с Путиным поступят в продажу в США и Великобритании. Пользователи соцсетей из этих стран уже с нетерпением ждут этого события.

В ноябре 2017 года сообщалось, что, несмотря на высокую цену (около 1300 рублей), в Великобритании большим спросом пользуются календари на 2018 год с изображением российского президента.

В конце 2016 года японцы смели с прилавков календари на 2017 год с фотографиями Владимира Путина. Там были опубликованы наиболее известные снимки из публичной жизни президента: рыбная ловля и турниры по дзюдо.

