Суд обязал браконьера ежемесячно пересматривать «Бэмби»

Американский суд обязал 29-летнего охотника из штата Миссури, признанного виновным в убийстве нескольких сотен диких оленей, ежемесячно пересматривать классический фильм студии Disney «Бэмби».

Согласно решению судьи, Дэвид Бэрри, получивший год тюремного заключения, должен посещать воспитательные киносеансы в течение всего срока своего наказания, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что необычный приговор был вынесен 6 декабря судебной инстанцией местного округа Лоуренс. Вместе с осужденным Бэрри наказания по делу о незаконной охоте на оленей получили еще два его родственника.

В отделении департамента охраны окружающих среды их действия охарактеризовали как самый массивный урон, нанесенный местной природе за последние несколько лет.

По данным природоохранной организации, браконьеров интересовали лишь головы парнокопытных. Обезглавленные тела животных преступники оставляли гнить на месте нападения.

Мы имеем дело с серийными браконьерами, которых не волнуют судьбы животных и правила честной охоты, их также не беспокоит тот факт, что они воруют у других, — высказался представитель департамента Рэнди Доман.

Как стало известно суду, прежде Дэвид Бэрри и его родственники уже были замечены в незаконном лове промысловой рыбы и нелегальной ночной охоте на оленей.

Теперь молодчикам предстоит выплатить более 200 000 долларов (около 13,3 миллионов рублей) в виде штрафов и взносов в различные природоохранные фонды.