найти ×
   
  • USD
    66.62
  • EUR
    75.38
СохранитьСохранено0
×

118243

Художник нарисовал провокационные иллюстрации о парадоксах нашей жизни

Small dd3dc5f883
  • 17 декабря 2018, 18:28
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Испанский иллюстратор Рафаэль Альварес (Rafael Alvarez) рисует знакомые жизненные ситуации с шокирующей точки зрения. Его скандальные и дерзкие картины красуются во многих комиксах и даже детских книгах. Он работал с Paramount Pictures, American Express, Playboy, Telemundo и другими известными компаниями. 

Сам художник говорит, что стремится изобразить что-то среднее между сенсацией и правдой, чтобы не утратить критического мышления, способности видеть проблемы общества и стремления их исправить.

Правда, над смыслом творческих работ испанца придётся размышлять самостоятельно.

Что вы думаете о таком творчестве?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
7261128читать позжечитаю позже
Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4249225читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

2142683читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

2449789читать позжечитаю позже