Художник нарисовал провокационные иллюстрации о парадоксах нашей жизни

Испанский иллюстратор Рафаэль Альварес (Rafael Alvarez) рисует знакомые жизненные ситуации с шокирующей точки зрения. Его скандальные и дерзкие картины красуются во многих комиксах и даже детских книгах. Он работал с Paramount Pictures, American Express, Playboy, Telemundo и другими известными компаниями.

Сам художник говорит, что стремится изобразить что-то среднее между сенсацией и правдой, чтобы не утратить критического мышления, способности видеть проблемы общества и стремления их исправить.

Правда, над смыслом творческих работ испанца придётся размышлять самостоятельно.

Что вы думаете о таком творчестве?