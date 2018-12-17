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В Брянске борец с коррупцией арестован за взятку в 2 млн рублей

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© Интерпресс/ТАСС

В Брянске заключен под стражу полицейский, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, в сентябре нынешнего года сотрудник УМВД получил 2,25 миллиона рублей от руководителя коммерческой структуры за обещание прекратить проверку его организации и не привлекать его к уголовной ответственности за совершение налогового преступления.

Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, преступление выявили сотрудники ФСБ. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщает kp.ru, задержанный 31-летний сотрудник полиции является заместителем начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

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