Глава Татарстана раскритиковал систему скидок за досрочную оплату штрафов

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал систему скидок, действующую при своевременной оплате штрафов за некоторые нарушения ПДД. По мнению руководителя республики, такая поблажка ведет к недополучению местным бюджетом средств, которые могли быть направлены на ремонт и строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Статистика показывает, что мы из-за этого только за 2018 год теряем 3 миллиарда рублей, которые могли бы направить на ремонт дорог, реализацию мероприятий по БДД. Принципиального улучшения собираемости штрафов мы не увидели, порядка больше не стало. Человек нарушил — значит, должен заплатить установленный штраф, — высказался Минниханов.

Доводы главы республики поддержал и руководитель республиканского МВД Артем Хохорин, отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте президента Татарстана.

Опираясь на данные статистики, чиновник заявил, что послабления для добросовестных водителей, вступившие в силу в 2016 году, не помогли коренным образом изменить ситуацию с должниками.

Чаще всего суды выносят решения об удвоении суммы штрафа. Однако платить торопятся не все: исполняемость подобных судебных решений составляет 72%. То есть каждый третий продолжает не платить, — констатировал министр.

Тем временем отдельные решения органов власти говорят о том, что практика предоставления льготного периода все же поддерживается.

Так, на прошлой неделе депутаты Государственной думы в окончательном чтении приняли законопроект, продлевающий срок, отведенный на льготную оплату дорожных штрафов, если почтовое извещение о наложении административной ответственности поступило после отведенного промежутка в срок до 20 дней.

Тогда же ГИБДД ввела временный запрет на внесение любых поправок в правила дорожного движения.

Ранее «Ридус» рассказывал, как сотрудники ГИБДД порой сами действуют в интересах проштрафившихся водителей, теряя имеющийся на них «компромат».

