Собака в ботинках рассмешила интернет

Собакам из полицейского управления американского штата Южная Дакота выдали обувь для патрулирования улиц. Сотрудники сняли на видео, как обновку примеряла овчарка по кличке Джери (Jary), и это очень забавное зрелище.

Сначала собаке активно не нравятся ботинки и она старательно пытается стряхнуть их с лап. Однако потом пробует в них шагать и вскоре уже выполняет команды. Вот что значит дрессировка!