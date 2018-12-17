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Собака в ботинках рассмешила интернет

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  • 17 декабря 2018, 15:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Собакам из полицейского управления американского штата Южная Дакота выдали обувь для патрулирования улиц. Сотрудники сняли на видео, как обновку примеряла овчарка по кличке Джери (Jary), и это очень забавное зрелище. 

Сначала собаке активно не нравятся ботинки и она старательно пытается стряхнуть их с лап. Однако потом пробует в них шагать и вскоре уже выполняет команды. Вот что значит дрессировка!

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