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Как по-разному выглядят люди в 7 утра и в 7 вечера

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  • 17 декабря 2018, 14:26
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Каждое утро миллиарды людей тратят определённое время, чтобы привести себя в порядок и выйти из дома. Внешность человека может поразительно измениться, стоит поменять причёску, одежду или макияж.

Бельгийский фотограф Барбара Ивейнс (Barbara Iweins) посвятила этим метаморфозам серию портретов под названием «7AM-7PM» и показала, как выглядят одни и те же люди в 7 утра и 7 вечера.

Интересно, что некоторые почти не меняются, независимо от времени суток, а другие неожиданно выглядят лучше утром, чем вечером. К какой категории относитесь вы?

Метаморфозы, происходящие с людьми после определённых действий или событий, всегда привлекают внимание общественности.

Так, «Ридус» публиковал фотографии людей, которые из гадких утят превратились в прекрасных лебедей. Весьма впечатляющее зрелище.

Ранее мы писали о людях, которые похудели на 100—200 кг благодаря участию в реалити-шоу. Сильно впечатляют истории людей, которые смогли пережить анорексию и выйти из схватки со смертельной болезнью победителем.

Не менее поразительно выглядят люди до и после того, как бросили пить алкоголь. А вот фотографии людей, употребляющих наркотики, могут шокировать. Запрещённые вещества всего за несколько лет меняют человека до неузнаваемости.

Также поражают снимки женщин с макияжем и без. Некоторых просто невозможно узнать.

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