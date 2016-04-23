Получен снимок звезд, уничтожающих друг друга
- 17 декабря 2018, 13:42
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовали новый снимок, на котором запечатлена двойная система R Aquarii.
Специалисты пояснили, что жизненный цикл системы подходит к концу и может в итоге привести к колоссальной вспышке — сверхновой типа Ia.
Система R Aquarii — это переменная звезда в созвездии Водолея. R Водолея классифицируется как симбиотическая переменная и находится на расстоянии около 650 световых лет, являясь ближайшей к Земле звездой подобного типа.
Снимок системы был получен с помощью инструмента SPHERE, установленного на очень большом телескопе (VLT) ESO.
Ученые пояснили, что жизненный цикл системы включает в себя две звезды — красного гиганта и белого карлика. Первый представляет собой мириду — класс переменных пульсирующих звезд, находящихся на финальных этапах своей эволюции.
Красный карлик скидывает свою внешнюю оболочку, и это вещество поглощает вторая звезда — белый карлик.
Такой обмен приводит к сильному термоядерному взрыву на поверхности белого карлика, который выбрасывает вещество в космос.
Мы предполагаем, что жизнь данной двойной системы может завершиться мощной вспышкой — вспышкой сверхновой типа Ia, — заключили ученые.
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