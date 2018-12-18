Шмелей хотят использовать в интернете вещей

Ученые из Вашингтонского университета заявили, что уже к 2023 году интернет вещей, или «умные» технологии, будет практически во всех домах и офисах. Также специалисты рассказали, что современные технологии не обойдут стороной и сельское хозяйство.

Большую роль в интернете вещей будут играть шмели, — неожиданно заявили специалисты.

Ученые рассказали, что с помощью «умной» системы датчиков они смогут изучить урожайность полей, а также выстроить точные карты местности. Чтобы сделать эту работу качественно, датчики должны быть все время в движении.

Раньше мы использовали для этих целей дроны, но они оказались малоэффективны. Их мощности хватает на 20 минут работы из-за небольших размеров и емких аккумуляторов, — пояснили ученые.

Во время последней конференции ученые предположили, что лучшая замена таким беспилотникам — насекомые, например шмели. Они весят всего около 100 мг и могут на протяжении нескольких часов перемещать датчики весом 102 мг.

Ученые предполагают, что к насекомым также прикрепят датчики беспроводной связи, которые будут определять их местоположение.

С помощью шмелей ученые планируют получить не только карту местности, но и проанализировать влажность и урожайность полей. Также насекомые «расскажут» о том, какой ландшафт они предпочитают и какие растения чаще всего ими опыляются.