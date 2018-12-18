Коммунисты пожалуются в АП из-за новогоднего колпака на бюсте Калинина

Представители партии «Коммунисты России» готовят жалобу в администрацию президента по поводу ситуации в одном из питейных заведений Твери. Их не устраивает политика местного бара «Калинин», в котором они обнаружили «украшенный» новогодним колпаком бюст советского партийного деятеля, а также подстаканники с его изображением.

Накануне компания активистов партии присутствовала в Твери на торжественных мероприятиях, приуроченных к 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистской оккупации. После продолжительного пребывания на улице активисты заглянули в местное заведение общепита, где и обнаружили признаки исторической несправедливости.

Сотрудники бара просьбы освободить скульптуру от головного убора проигнорировали, после чего несколько человек из компании общественных деятелей левой политической ориентации предъявили бармену депутатские удостоверения и написали жалобу в книгу отзывов.

Видео с частью диалога между посетителями и сотрудницей заведения опубликовал портал Tverigrad.ru.

Подробнее разъяснить суть претензий к администрации заведения «Ридус» попросил заместителя председателя ЦК партии, руководителя фракции «Коммунистов России» в петербургском муниципальном образовании Смольнинское Сергея Малинковича (на видео он одет в черную куртку).

Собеседник издания подтвердил, что 16 декабря он в компании коллег-однопартийцев действительно посещал бар «Калинин». По его словам, внимание компании на «украшенный» бюст Калинина обратил тверской коммунист Илья Клейменов, которому до этого уже неоднократно поступали сигналы о ситуации в данном заведении.

Он [Клейменов] говорил об этом уже не первый раз в течение дня, но говорил, не делая на этом сильный акцент, а уже когда мы находились в баре, он вернулся к этой теме. По-моему, я его спросил. Но зашли мы туда, а не в какое-то другое место сознательно, чтобы посмотреть и разобраться, насколько это верно. Но все-таки была необходимость и перекусить тоже, — рассказал собеседник «Ридуса».

Несмотря на то, что, по признанию самого Малинковича, наряженная скульптура бросается в глаза не сразу — для этого нужно специально присматриваться, находясь непосредственно у барной стойки — представитель «Коммунистов России» уверен, что «проступок» администрации заведения следует квалифицировать как намеренное деяние.

«В данном случае речь идет об оскорблении ветеранов войны, ветеранов труда, и, кстати, наша группа, которая там находилась, состояла из людей старше среднего возраста. Мне вот за 40, Илье [Клейменову] тоже, остальные еще старше, — рассказал депутат. — Не берусь судить, но, скорее всего, это 282-я статья УК — „Экстремизм“. И в целом я здесь, например, усматриваю хулиганство. Я сам все-таки член правовой комиссии на протяжении 19 лет, я сталкивался с такими вещами неоднократно».

Заведений общепита много, но не все они намеренно глумятся над обликом государственных деятелей и участвовавших в Великой Отечественной войне.

Отвечая на вопрос журналиста «Ридуса», почему «Коммунисты России», усмотрев в действиях администрации заведения нарушения российского законодательства, решили обратиться не в судебную инстанцию, а в аппарат президента, Сергей Малинкович пояснил, что, на его взгляд, таким образом ситуацию можно исправить быстрее и эффективнее.

В судебную инстанцию, наверное, подадим, но я очень хотел бы, чтоб именно власти города, власти области, имея и формальные и неформальные полномочия, вкрутили бы мозги людям, которые не уважают историю, которые оскорбляют нас в такой важный день.

Мы все-таки занятые люди, как вы понимаете, защита облика Михаила Ивановича Калинина — деятельность партии не исчерпывается этим, особенно сейчас, когда есть много других задач. Во-вторых, это нужно ждать судебного процесса, потом в нем участвовать. Вот зачем мы себе должны создавать какие-то трудности, — изложил свою позицию народный избранник.

Отдельное внимание, комментируя неприятную ситуацию, Сергей Малинкович обратил на поведение бармена. По его словам, девушка, как и некоторая часть представителей молодого поколения, плохо знакома с историей своей Родины и к тому же с недостаточным вниманием относится ко мнению российских граждан, интересы которых в этом конфликте и пытались защитить коммунисты.

Я понимаю, если бы пришли какие-то люди, там подростки или забулдыги какие-то, она могла бы… Это неуважение: с ней разговаривают представители общественного института. Я очень сожалею, что ушли сталинские времена, когда за подобные дела человеку прилетало очень серьезное наказание. К сожалению, сейчас этого нет, и следствием этого является то, что мы вырастили таких людей, — посетовал Малинкович.

Оперативно получить комментарий администрации заведения «Ридусу» не удалось — в баре не ответили на телефонный звонок редакции.