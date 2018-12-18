В Киргизии найден мертвым российский военный, служивший по контракту на авиабазе Кант.

Тело 39-летнего Владимира Щебланова было найдено в квартире, которую он снимал в городе Кант, 15 декабря, после того, как он утром не вышел на службу.

Прибывшая на место оперативная группа установила личность умершего.

Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным правоохранителей, в качестве предварительной причины смерти названо отравление этиловым спиртом, сообщает киргизская русскоязычная газета «Вечерний Бишкек».