В Киргизии найден мертвым российский военный
- 17 декабря 2018, 11:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Киргизии найден мертвым российский военный, служивший по контракту на авиабазе Кант.
Тело 39-летнего Владимира Щебланова было найдено в квартире, которую он снимал в городе Кант, 15 декабря, после того, как он утром не вышел на службу.
Прибывшая на место оперативная группа установила личность умершего.
Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным правоохранителей, в качестве предварительной причины смерти названо отравление этиловым спиртом, сообщает киргизская русскоязычная газета «Вечерний Бишкек».
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