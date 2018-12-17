США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у России
- 17 декабря 2018, 11:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике. Как отмечает новостной портал Business Insider, причиной отказа стали опасения, что единственный американский тяжелый ледокол может сломаться, а о помощи придется просить Россию.
По данным издания, единственному ледоколу Polar Star, который можно направить в Арктику и Антарктику, уже более 40 лет и у него практически закончился срок эксплуатации.
Именно поэтому бывший командующий Береговой охраной США Пол Цукунфт высказался против участия корабля в учениях, когда Совет национальной безопасности планировал отправить судно через Северный морской путь для участия в учениях.
Цукунфт заявил, что не может гарантировать, что ледокол примет участие в учениях без «катастрофических технических сбоев».
По его словам, в случае непредвиденных обстоятельств и аварийных ситуаций пришлось бы обращаться за помощью к России, чтобы ледокол «отбуксировали в безопасное место».
Как отмечает американское издание, именно из-за нехватки ледоколов США испытывают проблемы в борьбе за Арктику.
В отличие от Соединенных Штатов, у России имеются десятки ледоколов, способных проходить арктические льды, напоминает URA.RU.
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