В Минздраве разъяснили, за что пациенты не должны платить

Министерство здравоохранения России выпустило памятку, в которой сообщило, какие виды медицинской помощи гарантированы россиянам бесплатно.

В частности, граждане не обязаны платить за первичную медико-санитарную помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты.

Кроме того, бесплатно россиянам оказывается специализированная помощь, включающая в себя профилактику, диагностику и лечение, которые требуют использования специальных методов и сложных технологий.

Высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения также не требует оплаты.

Кроме того, россияне не должны платить за скорую медицинскую помощь, которую оказывают пациенту в случае необходимости срочного врачебного вмешательства.

Среди других видов бесплатной медицинской помощи — медицинская реабилитация, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), диализ, химиотерапия при злокачественных заболеваниях, профилактические мероприятия.

Кроме того, бесплатными являются назначение и применение в стационарах лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

При госпитализации детей в возрасте до четырех лет одному из родителей или представителей бесплатно предоставляется спальное место в палате и питание, отмечает URA.RU.

Также бесплатной является транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в медучреждении, где находится больной.

Памятка написана в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и опубликована на сайте Минздрава РФ.