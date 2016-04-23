Названа «Мисс Вселенная — 2018»

Представительница Филиппин Катриона Грэй одержала победу в конкурсе «Мисс Вселенная», получив право называться самой красивой девушкой этого года. Бриллиантовую корону ей вручили во время финальной части конкурса в бангкокском выставочном центре Impact Arena.

«Девушка стала первой филиппинкой, которая получила как национальный титул, так и международный. Отметим, что Грэй родилась в Австралии. Ее мать коренная филиппинка, а отец имеет австралийские корни», — сообщает ФАН.

Второе место в конкурсе заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.



«Мисс Россия» Юлия Полячихина на конкурсе «Мисс Вселенная» сумела пройти лишь в четвертьфинал, но не вышла в полуфинал в группе стран Европы и не попала в последнюю пятерку.

Ранее «Ридус» рассказывал об итогах альтернативного конкурса красоты «Мисс мира — 2018», там победила мексиканка Ванесса Понсе, а почетное второе место заняла представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

В прошлом году титул «Мисс мира — 2017» завоевала жительница Индии Мануши Чхиллар, а «Мисс Вселенная — 2017» — представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Петерс.



Как сообщал «Ридус», ранее вокруг конкурса «Мисс Москва — 2018» разгорелся скандал: многим россиянам его финалистка совсем не понравилась.

