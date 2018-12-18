Минфин обязал госкомпании отказаться от иностранного софта

Первый зампред правительства и глава Минфина Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать четкий план импортозамещения в сфере программного обеспечения до 2021 года.

«Правительство требует от крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, „Роснефть“ и „Первый канал“, в ближайшие годы перейти на „преимущественное использование“ отечественного программного обеспечения. К 2022 году российским в них должно быть более половины софта», — пишет газета «Коммерсант».

План перехода на отечественный софт требуется принять в двухмесячный срок, при этом к 2021 году не менее половины программного обеспечения должно быть российского происхождения. Согласовывать планы по переходу на отечественный софт поручили Центру компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ. Кроме того, госкомпаниям придется ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязью.

Перехода на отечественный софт правительство с минимальным успехом требует еще с 2015 года. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запретило госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом при наличии российских аналогов.



Напомним, 14 декабря на рассмотрение депутатов Госдумы был внесен законопроект об автономности Рунета, который необходим для обеспечения нормального функционирования российской экономики в случае внешнего воздействия, в том числе отключения от глобальной мировой паутины.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему запрет на импорт еды оказался бесполезным для российского села, а поток «санкционной» пищевой продукции нарастает стремительными темпами.