Успешный создатель мобильных приложений умер от передозировки наркотиков
- 17 декабря 2018, 04:43
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
В Нью-Йорке в своей квартире в центре Манхэттена обнаружен мертвым создатель нескольких популярных мобильных приложений Колин Кролл. Более всего 35-летний Кролл был известен благодаря своему видеосервису Vine.
«В полицию обратилась девушка Кролла с заявлением о его пропаже. По данным издания TMZ, мужчина скончался от передозировки наркотиков. Полиция обнаружила рядом с трупом Кролла приспособления для употребления наркотиков, а также следы запрещенных веществ», — сообщает ФАН.
Напомним, очень популярное в прошлом мобильное приложение Vine позволяло записывать короткие видеоролики. В 2012 году его купила компания Twitter. В 2013 году Vine стал самым скачиваемым бесплатным приложением в iOS App Store с числом пользователей до двухсот миллионов. Затем сервис не выдержал конкуренции с Instagram, Snapchat и YouTube и растерял аудиторию.
После Vine Кролл занялся разработкой мобильного приложения онлайн-викторин HQ Trivia, которое также оказалось успешным, особенно в США. Приложение активируется один раз в сутки и предлагает пользователям быстро ответить на несколько вопросов с тремя вариантами ответа на выбор. Игроки, дошедшие до конца, получают денежный приз. С Колином Кроллом над проектом работали Рус Юсупов и Дом Хоффман, которые ранее вместе с ним запустили Vine.
Кроме того, Кролл и Юсупов совместно выпустили приложение Hype для создания «интерактивных» трансляций. Сервис позволял добавить к видео ролики, аудиозаписи, GIF-анимации, фотографии и другие сторонние эффекты. Также они сделали приложение Bounce, которое позволяет создать музыкальные клипы, записывая танцевальные движения пользователей.
Ранее «Ридус» рассказывал об употреблении наркотиков американским предпринимателем Илоном Маском.
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