Двое пострадавших в Швейцарии россиян остаются в больнице

Двое россиян, пострадавших в ДТП с участием автобуса, произошедшем минувшим утром на территории Швейцарии, остаются в местной больнице. Все остальные российские граждане отпущены после проведения необходимых медицинских обследований, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя посольства РФ.

В Цюрихе по-прежнему госпитализированы двое: это женщина, перенесшая операцию, и мужчина с переломом бедра, — заявил агентству представитель дипломатического ведомства.

В российском посольстве пообещали следить за судьбой госпитализированных россиян. Так, сегодня с визитом в больницу уже направился сотрудник дипломатического представительства.

Как ранее сообщал «Ридус», пострадавшие граждане РФ ехали автобусом из Италии в немецкий Дюссельдорф. В седьмом часу утра автобус, по пока не установленным причинам, врезался в стену.

В результате аварии погибла одна пассажирка, еще три человека, включая водителя, получили тяжелые травмы.

Собеседник агентства отметил, что гражданство погибшей женщины пока не названо, уточнив, что она не является россиянкой.