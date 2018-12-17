Двое пострадавших в Швейцарии россиян остаются в больнице
- 16 декабря 2018, 21:47
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Двое россиян, пострадавших в ДТП с участием автобуса, произошедшем минувшим утром на территории Швейцарии, остаются в местной больнице. Все остальные российские граждане отпущены после проведения необходимых медицинских обследований, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя посольства РФ.
В Цюрихе по-прежнему госпитализированы двое: это женщина, перенесшая операцию, и мужчина с переломом бедра, — заявил агентству представитель дипломатического ведомства.
В российском посольстве пообещали следить за судьбой госпитализированных россиян. Так, сегодня с визитом в больницу уже направился сотрудник дипломатического представительства.
Как ранее сообщал «Ридус», пострадавшие граждане РФ ехали автобусом из Италии в немецкий Дюссельдорф. В седьмом часу утра автобус, по пока не установленным причинам, врезался в стену.
В результате аварии погибла одна пассажирка, еще три человека, включая водителя, получили тяжелые травмы.
Собеседник агентства отметил, что гражданство погибшей женщины пока не названо, уточнив, что она не является россиянкой.
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