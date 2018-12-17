Порошенко вновь «передвинул» сроки завершения операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко назвал новую дату завершения военной операции на юго-востоке страны. Теперь, по его словам, конфликт в Донбассе необходимо урегулировать в ближайший пятилетний срок, передает ТАСС.

В следующие пять лет предстоит достичь мира на основе национальных интересов Украины, — заявил украинский президент.

Кроме того, глава государства обозначил еще две ключевые задачи, требующие решения в аналогичной временной перспективе. Речь идет о повышении уровня жизни украинцев и «достижении критериев для вступления в Европейский союз и НАТО», сообщает агентство.

Ранее, в 2014 году, участвуя в успешной для себя избирательной кампании на пост президента, Петр Порошенко обещал украинцам разрешить ситуацию на юго-востоке страны за «считанные часы». Несколько месяцев назад избранному главе государства пришлось извиниться за опрометчиво сказанные слова.

Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям, — прокомментировал свою оплошность Порошенко.

Как прежде сообщал «Ридус», выборы нового президента Украины запланированы на весну 2019 года. На данный момент о своем намерении участвовать в электоральной процедуре уже заявили Юлия Тимошенко и Александр Вилкул.

Ранее Петра Порошенко упрекали в попытке сорвать выборы за счет введения военного положения на Украине, однако политик заверил избирателей, что переноса президентских выборов в стране не планируется.