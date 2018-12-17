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Составлен топ-10 самых популярных достопримечательностей мира

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© pixabay.com

В 2018 году наибольшим спросом у туристов пользовался римский Колизей.

Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных достопримечательностей мира, составленный сайтом путешествий TripAdvisor.

Музеи Ватикана расположились в списке на втором месте, а в тройку лидеров замкнула статуя Свободы в Нью-Йорке.

Лувр и Эйфелева башня, находящиеся в Париже, заняли четвертое и пятое места соответственно.

В топ-10 также вошли также испанская Саграда-Фамилия, мост Золотые ворота в Сан-Франциско, британский Стоунхендж, Версальский дворец во Франции и Гранд-канал в Венеции.

В октябре был составлен топ-10 лучших музеев мира.

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