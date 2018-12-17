Мошенники придумали новый способ отъема денег у автомобилистов

В Санкт-Петербурге мошенники придумали новый способ вымогательства денег у автомобилистов, сообщает Пятый канал.

Владельцы машин находят на лобовом стекле «квитанции» с требованием в течение двух дней перечислить деньги на Qiwi-кошелек.

В противном случае авторы этих «документов» угрожают передать в ГИБДД имеющиеся у них фотодоказательства того, что водитель якобы нарушил правила дорожного движения.

Это очень креативные люди. На Аптекарском есть несколько вузов, и я подумал, что это креативная молодежь с криминальными наклонностями подключилась, — рассказал телеканалу оказавшийся в этой ситуации автолюбитель.

В то же время представитель ГИБДД в этой связи заявила, что мошенники вряд ли смогут выполнить свои угрозы, поскольку полиция не рассматривает анонимные обращения, отмечает URA.RU.