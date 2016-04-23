В Москве мужчина напал с ножом на полицейского

В центре столицы молодой мужчина ударил полицейского ножом в область сердца. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 14 декабря.

Двое правоохранителей остановили подозрительного человека на Лесной улице и попросили предъявить документы.

Однако вместо них мужчина выхватил из кармана нож и всадил его в стража порядка, а после попытался убежать. К счастью, на полицейском был надет бронежилет, который и спас его от смерти, он даже не пострадал, пишет газета «Известия».

Второй полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего прибывшее на место подкрепление задержало злоумышленника. Им оказался безработный Руслан С. 1994 года рождения, отмечает РЕН ТВ.

Следствие возбудило уголовное дело в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на сайте столичного управления СК РФ.