Открыта экзопланета, которая испаряется с рекордной скоростью
- 15 декабря 2018, 13:03
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Астрономы обнаружили экзопланету, чья атмосфера испаряется с рекордно высокой скоростью. Экзопланета получила название Gliese 3470 b.
Она вращается вокруг красного карлика возрастом всего около двух миллиардов лет, находясь от него примерно в шести миллионах километров.
Напомним, что один из самых распространенных классов экзопланет — это горячие нептуны. Астрономам известно около 4000 таких экзопланет, но подтвержденных всего несколько. Новое открытие ученых, возможно, объяснит, почему так сложно фиксировать новые экзопланеты.
Gliese 3470 b — экзопланета, атмосфера которой, как выяснили ученые, испаряется с рекордно высокой скоростью. Данное открытие вносит вклад в гипотезу, согласно которой столь малое количество известных горячих нептунов может быть связано с тем, что в действительности планеты данного класса превращаются со временем в мининептуны — один из наиболее широко распространенных классов экзопланет, обнаруженных телескопом «Кеплер».
Экзопланета Gliese 3470 b вращается вокруг красного карлика и подвергается гораздо более сильному звездному излучению, что и приводит к быстрой потере атмосферы.
Ученые пояснили, что Gliese 3470 b — это не первая открытая планета с испаряющейся атмосферой. Несколько лет назад астрономы нашли Gliese 436 b, которая также испарялась, но не с такой большой скоростью.
Gliese 3470 b во много раз горячее той экзопланеты, поэтому и испаряется гораздо быстрее. Всего через несколько миллиардов лет половина планеты может исчезнуть, — рассказали авторы исследования.
Войти через социальные сети: