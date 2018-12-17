Открыта экзопланета, которая испаряется с рекордной скоростью

Астрономы обнаружили экзопланету, чья атмосфера испаряется с рекордно высокой скоростью. Экзопланета получила название Gliese 3470 b.

Она вращается вокруг красного карлика возрастом всего около двух миллиардов лет, находясь от него примерно в шести миллионах километров.

Напомним, что один из самых распространенных классов экзопланет — это горячие нептуны. Астрономам известно около 4000 таких экзопланет, но подтвержденных всего несколько. Новое открытие ученых, возможно, объяснит, почему так сложно фиксировать новые экзопланеты.

Gliese 3470 b — экзопланета, атмосфера которой, как выяснили ученые, испаряется с рекордно высокой скоростью. Данное открытие вносит вклад в гипотезу, согласно которой столь малое количество известных горячих нептунов может быть связано с тем, что в действительности планеты данного класса превращаются со временем в мининептуны — один из наиболее широко распространенных классов экзопланет, обнаруженных телескопом «Кеплер».



Экзопланета Gliese 3470 b вращается вокруг красного карлика и подвергается гораздо более сильному звездному излучению, что и приводит к быстрой потере атмосферы.

Ученые пояснили, что Gliese 3470 b — это не первая открытая планета с испаряющейся атмосферой. Несколько лет назад астрономы нашли Gliese 436 b, которая также испарялась, но не с такой большой скоростью.