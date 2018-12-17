Командир задержанного украинского корабля назвал себя военнопленным

Командир украинского катера «Никополь» Богдан Небылица, задержанный российскими пограничниками в Керченском проливе, назвал себя военнопленным, сообщил адвокат Николай Полозов.

По словам юриста, с Небылицей, как и с другими моряками, были проведены следственные действия.

Полозов рассказал на своей странице в Facebook, что Небылицу в СИЗО «Лефортово» посетил адвокат команды защиты украинских моряков Эмиль Курбединов и заявил, что командир катера «держится молодцом».

Ранее другие задержанные украинские моряки также назвали себя военнопленными, напоминает газета «Взгляд».



Как писал «Ридус», на этой неделе, по словам адвоката Полозова, командовавший группой украинских военных кораблей Денис Гриценко не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что 24 гражданина Украины, находившиеся на трех военных кораблях, пытавшихся пройти 25 ноября в Азовское море через Керченский пролив, арестованы до 25 января.

Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Позднее они были доставлены из Симферополя в СИЗО Москвы.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал освободить задержанных моряков, а командующий ВМС Украины предложил обменять его на арестованных.

В Кремле произошедший в Керченском проливе инцидент назвали «опасной провокацией».