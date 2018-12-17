Очередной хет-трик Овечкина принес победу его команде

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил подряд три шайбы в матче с «Каролиной Харрикейнз».

Благодаря его хет-трику игра закончилась победой «Вашингтона» со счетом 6:5.

Таким образом, «Вашингтон» вышел на 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 41 очко, пишет газета «Советский спорт».



Как сообщал «Ридус», в октябре 2017 года знаменитый российский спортсмен стал первым за столетие хоккеистом, сделавшим по хет-трику в двух первых матчах.