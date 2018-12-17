СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

Прокуратура США обратилась с запросом в Федеральный окружной суд Вашингтона разрешить находящейся в тюрьме гражданке России Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, пишет американское интернет-издание The Daily Beast, ссылаясь на закрытые судебные документы, которые на короткое время оказались в открытом доступе.

Для того чтобы проводить допросы, прокуратура просит позволить ей «тайно» вывозить россиянку.

Издание не уточняет, о каком именно «другом уголовном деле» идет речь, однако сообщает, что молодой человек Бутиной Пол Эриксон якобы получил письмо из прокуратуры, что его тоже могут привлечь к уголовной ответственности за работу в качестве иностранного агента.

Издание отмечает, что ходатайство прокуратуры ненадолго попало в открытый доступ в базе данных суда по ошибке.

Запрос был подан втайне, потому что его публикация может представлять «угрозу безопасности как самой подсудимой, так и общественности».

Информацию о вывозе россиянки из тюрьмы могут использовать те, кто хотел бы «запугать ее, причинить вред или помешать ее сотрудничеству с правоохранителями», отмечает kp.ru.

Как ранее сообщал «Ридус», на этой неделе Мария Бутина на суде признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Он касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. На вопрос судьи, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, россиянка ответила утвердительно.

Бутина заключила сделку со следствием. Она отказалась от судебного процесса.

Марию Бутину задержали на территории США 15 июля, а несколько дней спустя ей предъявили обвинения в работе иностранным агентом без уведомления американских властей, а также в связях с российской разведкой, нарушении американского закона о лоббировании и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику.

В итоге суд арестовал россиянку 18 июля без права внесения залога, а в августе ее перевели из тюрьмы в Вашингтоне, поместив в одиночную камеру и предварительно изъяв ее личные вещи.