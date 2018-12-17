Первое издание романа Пруста приобрели на аукционе за рекордную сумму

За 1,5 млн евро ушло с молотка на аукционе Sotheby’s в Париже первое издание романа Марселя Пруста «По направлению к Свану» (Du cote de chez Swann).

Достигнутая в ходе торгов сумма — мировой рекорд для произведения на французском языке, утверждает руководство Sotheby’s.

Первоначально предполагалось, что книга будет продана за 600−800 тыс. евро, однако на аукционе за него развернулась нешуточная борьба с крупными наценками, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом.

Эта книга входила в библиотеку совладельца компании Yves Saint Laurent Пьера Берже, скончавшегося в сентябре 2017 года.

Первое издание романа Пруста датируется ноябрем 1913 года. Это первая книга из цикла «В поисках утраченного времени».

Ранее сообщалось, что картина 81-летнего британца Дэвида Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», написанная маслом в 1972 году, была продана на нью-йоркском аукционе Christie’s за 90,3 миллиона долларов. Это рекордная сумма для полотен ныне живущих художников.