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Мужчина погиб после падения с рождественской елки

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© flickr.com

В шотландском городе Керколди погиб мужчина, сорвавшийся с рождественской четырехметровой ели и упавший на газон.

Его еще живого обнаружили 14 декабря около трех часов ночи посетители ночного клуба, расположенного на соседней улице, сообщает The Guardian.

Тяжело раненного мужчину доставили в больницу, где он в скором времени скончался.

Директор клуба сообщил, что видел, как этот человек забрался на верхушку ели, а затем упал на землю. Очевидцу даже показалось, что мужчину сдуло ветром, пишет издание.

В результате местная полиция решила перекрыть проход к ели в целях предосторожности.

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