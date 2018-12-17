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Массовое ДТП с участием 12 машин произошло в Санкт-Петербурге

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© ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга столкнулись 11 легковых автомобилей и один грузовик, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за ДТП полностью перекрыто движение на участке внутреннего кольца КАД.

Авария произошла на 4-км федеральной дороги А-118 около 16.45, приводит сообщение ФАН.

В районе происшествия образовалась пробка длиной в 3 километра, отмечает издание.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

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