Массовое ДТП с участием 12 машин произошло в Санкт-Петербурге

На Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга столкнулись 11 легковых автомобилей и один грузовик, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Из-за ДТП полностью перекрыто движение на участке внутреннего кольца КАД.

Авария произошла на 4-км федеральной дороги А-118 около 16.45, приводит сообщение ФАН.

В районе происшествия образовалась пробка длиной в 3 километра, отмечает издание.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

О пострадавших пока ничего не сообщается.