Ошибка в приложении Facebook могла навредить почти 7 млн пользователей
- 14 декабря 2018, 19:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Обнаруженная разработчиками Facebook ошибка в фотоприложении могла нанести вред 6,8 миллионам пользователей и 1500 приложениям.
Дело в том, что в результате был открыт свободный доступ к фотографиям для сторонних приложений.
Ошибка была исправлена, однако в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года сторонние приложения могли иметь доступ к более широкому набору фотографий, чем обычно, сообщается на сайте разработчиков.
Например, появился доступ к фотографиям, опубликованным на Marketplace и в Facebook Stories, а также к тем снимкам, которые пользователи загружали на Facebook, но не опубликовали их по тем или иным причинам.
Разработчики пообещали помочь в установлении тех пользователей, которые могли пострадать от этой ошибки. Уведомление направит их по ссылке в справочный центр, где они смогут убедиться в том, использовали ли они какие-либо приложения, затронутые этой ошибкой.
Чтобы проверить, к каким фотографиям у них есть доступ, пользователям рекомендовано зайти в приложения, с которыми они делились своими снимками на Facebook.
Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей «ВКонтакте», «Мой мир» и «Одноклассники» получили доступ к персональным данным пользователей Facebook.
Кроме того, из-за технического сбоя во время тестирования новой функции в открытом доступе оказались данные 14 миллионов пользователей Facebook.
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