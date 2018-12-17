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Ошибка в приложении Facebook могла навредить почти 7 млн пользователей

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© flickr.com

Обнаруженная разработчиками Facebook ошибка в фотоприложении могла нанести вред 6,8 миллионам пользователей и 1500 приложениям.

Дело в том, что в результате был открыт свободный доступ к фотографиям для сторонних приложений.

Ошибка была исправлена, однако в течение 12 дней с 13 по 25 сентября 2018 года сторонние приложения могли иметь доступ к более широкому набору фотографий, чем обычно, сообщается на сайте разработчиков.

Например, появился доступ к фотографиям, опубликованным на Marketplace и в Facebook Stories, а также к тем снимкам, которые пользователи загружали на Facebook, но не опубликовали их по тем или иным причинам.

Разработчики пообещали помочь в установлении тех пользователей, которые могли пострадать от этой ошибки. Уведомление направит их по ссылке в справочный центр, где они смогут убедиться в том, использовали ли они какие-либо приложения, затронутые этой ошибкой.

Чтобы проверить, к каким фотографиям у них есть доступ, пользователям рекомендовано зайти в приложения, с которыми они делились своими снимками на Facebook.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей «ВКонтакте», «Мой мир» и «Одноклассники» получили доступ к персональным данным пользователей Facebook.

Кроме того, из-за технического сбоя во время тестирования новой функции в открытом доступе оказались данные 14 миллионов пользователей Facebook.

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