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Художница-хамелеон рисует на своём теле, чтобы сливаться с фоном

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  • 14 декабря 2018, 18:18
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Сесилия Паредес (Cecilia Paredes) — художница из Филадельфии, которая родилась в Перу. В интернете она прославилась своим особым стилем, в котором смешивает фотографию, живопись и перформанс, чтобы создать уникальную форму искусства. Главный объект на её картинах — сама Сесилия, однако художница делает всё, чтобы слиться с фоном и стать частью изображения.

«Я обёртываю, покрываю или рисую на своём теле тот же принт, из которого состоит фон и становлюсь неотъемлемой частью пейзажа. Так я работаю со своей собственной идентификацией. За свою жизнь я много переезжала, возможно, моё творчество — это психологическая попытка осесть на месте», — комментирует Сессилия свой арт-проект.

Зрители называют художницу хамелеоном и с нетерпением ждут её новые работы.

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