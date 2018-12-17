Художница-хамелеон рисует на своём теле, чтобы сливаться с фоном

Сесилия Паредес (Cecilia Paredes) — художница из Филадельфии, которая родилась в Перу. В интернете она прославилась своим особым стилем, в котором смешивает фотографию, живопись и перформанс, чтобы создать уникальную форму искусства. Главный объект на её картинах — сама Сесилия, однако художница делает всё, чтобы слиться с фоном и стать частью изображения.

«Я обёртываю, покрываю или рисую на своём теле тот же принт, из которого состоит фон и становлюсь неотъемлемой частью пейзажа. Так я работаю со своей собственной идентификацией. За свою жизнь я много переезжала, возможно, моё творчество — это психологическая попытка осесть на месте», — комментирует Сессилия свой арт-проект.

Зрители называют художницу хамелеоном и с нетерпением ждут её новые работы.

Что вы думаете о таком творчестве?