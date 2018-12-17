На дне Калифорнийского залива найдена неизвестная науке экосистема

В южной части Калифорнийского залива в бассейне Пескадеро на глубине около 3800 метров международная группа ученых обнаружила новую экосистему, ранее неизвестную науке.

Этот район получил название Jaich Maa, что на языке древних коренных жителей Мексики, живших поблизости, означает «жидкий металл». Название полностью отражает условия местности: температура гидротермальной жидкости составляет около 290 градусов по Цельсию, а температура морской воды — всего около двух.

Благодаря таким условиям происходят преломления, из-за чего вода приобретает волшебный мерцающий цвет.

Еще одно удивительное явление — гидротермальные жерла. Это небольшие трещины в морском дне, из которых исходит вулканическое тепло. На дне таких участков много питательных веществ, что способствует разнообразию морской флоре и фауне.

Недавно найденная Jaich Maa уже считается уникальной, так как насыпи кальцита выпускают жидкости при температуре до 287 градусов по Цельсию. Добраться до этого участка крайне сложно, так как не все аппараты способны выдержать давление и высокие температуры.

Поэтому для исследования жерла ученые выбрали современную подводную робототехнику с возможностью картографирования морского дна и дистанционного управления. Роботы помогли ученым не только сделать завораживающие кадры, но и изучить морских животных, бактерий и различные подводные растения.

Благодаря этому исследованию мы нашли виды, которые, как мы считали, не могут обитать в гидротемальных водах. Например, морские анемоны, часто встречающиеся в других частях океана, отлично прижились в насыпях кальцита, — пояснили ученые.

Эти места особенно полюбили трубчатые черви Oasisia, морские анемоны и многощетинковые черви синего цвета.

Сейчас авторы работы будут заниматься описанием новых видов и внесением их официальный каталог морских обитателей. Также новые данные позволили узнать, что под дном бассейна Пескадеро находится большой поток магмы, который также требует дальнейшего изучения.