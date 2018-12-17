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Дзагоев призвал освободить Мамаева и Кокорина

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Футболист московского клуба ЦСКА Алан Дзагоев убежден, что было бы справедливо освободить находящихся в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева, чтобы дать им возможность играть в футбол.

Дзагоев отметил, что хочет «выразить свою поддержку Саше и Паше».

«Разочарован всей этой ситуацией и тем, что ребята до сих пор находятся в заключении. Да, наказание должно быть. И они его уже понесли», — сказал полузащитник в видеообращении, опубликованном в соцсети.

По его словам, Кокорин и Мамаев всё уже осознали. Дзагоев добавил, что хочет справедливости, которая, по его мнению, заключается в том, «чтобы ребята вышли на свободу и имели возможность играть в футбол», отмечает РЕН ТВ.

Спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся под следствием с октября 2018 года. Их подозревают в избиении троих мужчин, среди которых высокопоставленный чиновник — директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

Новый год футболисты будут встречать за решеткой — в начале декабря суд продлил им срок ареста еще на два месяца до 8 февраля 2019 года. При этом все обвиняемые в хулиганстве и побоях частично признали свою вину во время заседания.

По статье о совершении хулиганских действий по предварительному сговору спортсменам грозит до семи лет лишения свободы.

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