Китайский луноход и посадочный модуль успешно вышли на орбиту Луны

Китайская космическая станция «Чанъэ-4» с посадочным модулем и луноходом прибыла на эллиптическую орбиту Луны. На спутник станцию доставила ракета-носитель «Чанчжэн-3В».

Уже в январе 2019 года станция совершит первую попытку мягкой посадки на поверхность Луны. Еще не известно, куда именно «Чанъэ-4» приземлится, но, скорее всего, это будет огромный кратер Карман.

Китайские ученые рассказали, что, если миссия окажется успешной, китайский посадочный модуль и луноход станут первыми рукотворными аппаратами, высадившимися на обратной стороне Луны.

На днях Пекинский центр запустил единственный основной маневровый двигатель аппарата, находящийся на высоте 129 километров над поверхностью спутника. Сейчас «Чанъэ-4» работает в штатном режиме, все аппараты исправны.

На следующей неделе станция попытается связаться со спутником-ретранслятором, который находится за Луной примерно в 65—85 тысячах километров. Предполагается, что спутник можно будет использовать для коммуникации между Землей, посадочным модулем и луноходом.

«Чанъэ-4» оснащен современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Станция сделает снимки нашего спутника, а также возьмет пробу грунта.



Также на борту аппарата есть контейнер с закрытой экосистемой, в которой ученые попробуют вырастить некоторые семена, а также гусениц шелкопряда.

В контейнере будут находиться семена картофеля, арабидопсиса, а также яйца шелкопряда. Вылупившиеся гусеницы шелкопряда смогут производить углекислый газ, в то время как картофель и семена смогут производить для них кислород через фотосинтез. В результате мы сможем получить простую экосистему, — рассказал в интервью местному изданию Chongqing Morning Post главный разработчик контейнера Цянь Яньсюнь.

По планам китайских специалистов, образцы грунта и другие исследования станции должны быть отправлены на Землю в конце следующего года.

Китайские аппараты помогут не только исследовать местность кратера, но и выяснить, можно ли выращивать в условиях лунной гравитации живые организмы.

