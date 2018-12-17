На Гоа умер российский турист

В Индии в штате Гоа россиянин умер в международном аэропорту Даболим, пишет индийская англоязычная газета The Times of India.

Предположительно, смерть гражданина России наступила из-за сердечного приступа.

По данным местной полиции, 36-летний Антон Кузнецов прилетел в Индию с супругой 4 декабря. Рано утром в четверг, 13 декабря, пара прибыла в аэропорт, где ожидала обратный рейс в Россию.

Неожиданно мужчина почувствовал сильные боли в груди, после чего его доставили в частную больницу в городе Чикалима. Спустя какое-то время врачи констатировали смерть россиянина.

Издание пишет, что точная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.

В то же время полиция штата зарегистрировала дело о насильственной смерти.