На Гоа умер российский турист
- 14 декабря 2018, 10:24
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Индии в штате Гоа россиянин умер в международном аэропорту Даболим, пишет индийская англоязычная газета The Times of India.
Предположительно, смерть гражданина России наступила из-за сердечного приступа.
По данным местной полиции, 36-летний Антон Кузнецов прилетел в Индию с супругой 4 декабря. Рано утром в четверг, 13 декабря, пара прибыла в аэропорт, где ожидала обратный рейс в Россию.
Неожиданно мужчина почувствовал сильные боли в груди, после чего его доставили в частную больницу в городе Чикалима. Спустя какое-то время врачи констатировали смерть россиянина.
Издание пишет, что точная причина смерти будет установлена после вскрытия тела.
В то же время полиция штата зарегистрировала дело о насильственной смерти.
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