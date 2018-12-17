Пассажирский самолет при взлете в Уфе ударился хвостом о землю
- 14 декабря 2018, 09:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Авиалайнер Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.
После взлета командир доложил о сильном ударе хвостовой частью воздушного судна о ВПП и потенциальном повреждении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.
По словам собеседника агентства, было принято решение прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром в Екатеринбург, так как там у авиакомпании есть ремонтная база.
Инцидент произошел в 6:45 (4:45 МСК), сообщает РИА Новости.
При этом никто из находящихся в самолете не пострадал, рассказали агентству в Приволжской транспортной прокуратуре.
Воздушное судно получило незначительные повреждения обшивки хвостовой части фюзеляжа, — сказала собеседница агентства.
Авиалайнер благополучно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Самолет временно отстранили от полетов.
В настоящее время воздушное судно осматривают специалисты, сообщает ФАН.
Пассажирам для вылета к месту назначения будет предоставлен резервный борт.
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