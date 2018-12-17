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Пассажирский самолет при взлете в Уфе ударился хвостом о землю

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© wikimedia.org

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу (ВПП).

Авиалайнер Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.

После взлета командир доложил о сильном ударе хвостовой частью воздушного судна о ВПП и потенциальном повреждении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По словам собеседника агентства, было принято решение прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром в Екатеринбург, так как там у авиакомпании есть ремонтная база.

Инцидент произошел в 6:45 (4:45 МСК), сообщает РИА Новости.

При этом никто из находящихся в самолете не пострадал, рассказали агентству в Приволжской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно получило незначительные повреждения обшивки хвостовой части фюзеляжа, — сказала собеседница агентства.

Авиалайнер благополучно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Самолет временно отстранили от полетов.

В настоящее время воздушное судно осматривают специалисты, сообщает ФАН.

Пассажирам для вылета к месту назначения будет предоставлен резервный борт.

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