ЕС принял решение по инциденту в Керченском проливе

Европейский совет не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС, состоявшегося в Брюсселе в четверг, 13 декабря.

При этом было отмечено, что совет «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией».

На саммите руководители союза рассмотрели серию вопросов внешней политики, включая вышеуказанный инцидент, отмечает ФАН.

Тем не менее ЕС продлил традиционные экономические санкции против России на шесть месяцев.

Ранее Украина и ряд стран Восточной Европы настаивали на введении ограничительных мер в связи с инцидентом. Кроме того, как писал «Ридус», Литва ввела собственные санкции против России.

Также в четверг правительство Украины приняло решение о внесении на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложения о новых санкциях против России сроком на три года.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после инцидента в районе Керченского пролива, когда утром 25 ноября, как сообщал «Ридус», были задержаны три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. При задержании применялось оружие, а пограничное судно «Дон» протаранило буксир «Яны Капу».

В связи с морским конфликтом власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. Трое моряков признались после допросов в ФСБ, что сознательно участвовали в провокации.

30 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией.

Кроме того, в этот же день Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.