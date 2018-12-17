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Депутат Верховной рады обвинил Евросоюз в обмане Украины

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© social media

Руководитель депутатской группы «Партия „Возрождение“» в Верховной раде Украины Виктор Бондарь раскритиковал экономические соглашения страны с Евросоюзом как несправедливые и невыгодные Киеву.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год. Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли, которые реально конкурировали бы с их машиностроением, с их производством вертолетов, локомотивов и так далее», — заявил Бондарь в эфире телеканала NewsOne.

Депутат выразил опасение, что в результате экономического сотрудничества с ЕС Украина окажется лишена своей промышленности, а ее экономика потеряет способность производить конкурентоспособную продукцию, в результате чего будет вынуждена покупать высокотехнологичные товары в Европе.

Напомним, в июне 2014 года Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом, однако свобода торговли на практике ограничивается жесткими квотами на поставку в ЕС большинства товаров. Украинские экспортеры, как правило, исчерпывают эти квоты в течение первых месяцев каждого года, а затем испытывают трудности со сбытом своей продукции.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как президент Петр Порошенко заявил о «бесповоротном и окончательном» расставании Украины с Россией, призывая депутатов Верховной рады проголосовать за изменения в конституции страны, которыми бы закреплялся курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

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Комментарии (1)

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    fenix-girl14 декабря, 08:37

    Вот грех злорадствовать, но не могу удержаться. И ведь у хохлов перед глазами был печальный опыт Прибалтики. При СССР Прибалтику называли витриной Советского Союза, она была реципиентом союзного бюджета, в нее вливалось столько средств, было построено столько промышленных предприятий. А теперь Прибалтика - задворки Евросоюза. По требованию ЕС в Литве закрыли АЭС, в Латвии закрыли сахарные заводы. На вылов рыбы в Балтийском море наложены такие квоты, что пришлось пилить рыболовный флот. Население не мигрирует, а бежит из этих стран в Европу. Появились политзаключенные, за отказ признавать "единственно верную" версию истории можно загреметь на 5 лет. В Прибалтике самый низкий уровень соцзащиты населения во всем ЕС, зато самый высокий уровень убийств, самоубийств, алкоголизма. Деньги из европейских фондов идут не на развитие экономики, а на сокращение продукции сельского хозяйства, чтобы не создавали конкуренцию европейским товарам. При сокращении своего производства рынок открыт для европейских производителей. Поэтому-то отказ России от прибалтийских шпрот был для прибалтов сродни экономическому расстрелу. А сейчас Россия делает все, чтобы еще и отказаться от прибалтийских терминалов. На этом фоне прибалтийским лидерам остается подлизываться к ЕС, чтобы не лишиться дотаций. И все это было на глазах украинских "патриотов". Но, тем не менее, они так стремились носить кружевные европейские трусики.

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