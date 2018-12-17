Депутат Верховной рады обвинил Евросоюз в обмане Украины

Руководитель депутатской группы «Партия „Возрождение“» в Верховной раде Украины Виктор Бондарь раскритиковал экономические соглашения страны с Евросоюзом как несправедливые и невыгодные Киеву.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год. Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли, которые реально конкурировали бы с их машиностроением, с их производством вертолетов, локомотивов и так далее», — заявил Бондарь в эфире телеканала NewsOne.

Депутат выразил опасение, что в результате экономического сотрудничества с ЕС Украина окажется лишена своей промышленности, а ее экономика потеряет способность производить конкурентоспособную продукцию, в результате чего будет вынуждена покупать высокотехнологичные товары в Европе.

Напомним, в июне 2014 года Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским союзом, однако свобода торговли на практике ограничивается жесткими квотами на поставку в ЕС большинства товаров. Украинские экспортеры, как правило, исчерпывают эти квоты в течение первых месяцев каждого года, а затем испытывают трудности со сбытом своей продукции.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как президент Петр Порошенко заявил о «бесповоротном и окончательном» расставании Украины с Россией, призывая депутатов Верховной рады проголосовать за изменения в конституции страны, которыми бы закреплялся курс на вступление в Евросоюз и НАТО.