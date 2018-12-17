Болтон увязал встречу Путина и Трампа с освобождением украинских моряков

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о невозможности встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пока Москва удерживает украинские военные корабли.

«Не вижу обстоятельств в обозримом будущем, при которых такая встреча могла бы произойти до тех пор, пока корабли и их экипаж не отпущены», — приводит слова Болтона газета «Известия».

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу.

Как сообщал «Ридус», в первый и последний раз главы двух государств проводили полноценные переговоры в Хельсинки 16 июля, а также имели возможность кратко побеседовать на нескольких крупных международных форумах. На последнем таком форуме — саммите «Большой двадцатки» в Аргентине — переговоры Путина и Трампа не состоялись из-за украинской провокации в Керченском проливе.

Сам Джон Болтон приезжает в Россию в редких случаях и очень скупо рассказывает о содержании своих бесед с представителями российского государства.