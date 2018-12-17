найти ×
   
  • USD
    66.62
  • EUR
    75.38
СохранитьСохранено0
×

6212744

Болтон увязал встречу Путина и Трампа с освобождением украинских моряков

Small f78f8d6c11

© flickr.com

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о невозможности встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пока Москва удерживает украинские военные корабли.

«Не вижу обстоятельств в обозримом будущем, при которых такая встреча могла бы произойти до тех пор, пока корабли и их экипаж не отпущены», — приводит слова Болтона газета «Известия».

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу.

Как сообщал «Ридус», в первый и последний раз главы двух государств проводили полноценные переговоры в Хельсинки 16 июля, а также имели возможность кратко побеседовать на нескольких крупных международных форумах. На последнем таком форуме — саммите «Большой двадцатки» в Аргентине — переговоры Путина и Трампа не состоялись из-за украинской провокации в Керченском проливе. 

Сам Джон Болтон приезжает в Россию в редких случаях и очень скупо рассказывает о содержании своих бесед с представителями российского государства.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным
8411204читать позжечитаю позже
Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
6148426читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

11016404читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

703886читать позжечитаю позже