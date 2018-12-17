«Мы лидеры в этой отрасли»: Путин объяснил, зачем России нужен Год театра

Президент России Владимир Путин принял участие в торжествах, посвященных началу в стране Года театра. Глава государства призвал деятелей театрального искусства сделать так, чтобы Год театра «не стал пустым звуком, а пошел бы на пользу».

«Давайте подумаем, как он должен быть организован, вместе поговорим о том, чтобы это не было пустым звуком, чтобы пошло на пользу стране и обществу», — сказал Путин.



Торжества проходили в ярославском академическом театре имени Федора Волкова. Владимир Путин напомнил, что театр имени Волкова стал первым в России театром, доступным для посещения всем без исключения жителям нашей страны. «Символично, что мы собрались именно здесь в преддверии Года театра», — подчеркнул глава государства.

Еще Путин сообщил, что в России театр приобрел «такое качество, такой размах, которого нигде нет». «То, что к нам едут деятели искусств из-за рубежа — в этом нет ничего удивительно. В любой сфере и любой отрасли, где мы являемся лидерами, к нам, несмотря ни на какие политические интриги, едут, и всегда с нами общаются и работают», — отметил президент.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин назвал проведение Года театра в России «эпохальным событием».



«Я хотел бы поблагодарить. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину мы открываем Год театра. Благодаря усилиям Ольги Юрьевны Голодец, министерства культуры… Это эпохальное событие для всех», — сказал Калягин.

А генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин попросил Путина передать Министерству культуры право заниматься аккредитацией творческих вузов.

Невероятно сложно стало… Вот сейчас Школа-студия МХАТ, где я возглавляю кафедру продюсирования, только что прошла аккредитацию. Количество бумаг, которые заполнялись для того, чтобы пройти ее, с моей точки зрения, зашкаливает за все возможные предел, — цитирует Урина ТАСС.

Он добавил, что аккредитацией творческих вузов должны заниматься специалисты в сфере культуры, которые понимают специфику отрасли, а не случайные люди.

Директор Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Григорий Лифанов рассказал Владимиру Путину, что в Севастополе «Год театра длится уже четвертый год». В городе, по словам Лифанова, приступили к строительству двух театров и к реконструкции главного театра, руководителем которого он имеет честь быть.

Единственное, мы не знаем, где жить во время реконструкции, — отметил Лифанов. — Я думаю, нужно выработать единое решение для всех театров, которые занимаются реконструкциями, чтобы они не выглядели попрошайками, когда ищут временную сцену на время ремонта основного здания.

Глава государства заверил, что временная сцена обязательно будет найдена. «Здесь коллеги из правительства сидят. И поговорим, конечно, с руководством Севастополя», — сказал Путин.

В заключение встречи российский лидер выразил надежду, что Год театра поможет деятелям искусства укрепить свои позиции, заявить о себе в мире, а главное — даст любителям театра насладиться красотой отечественных постановок.

Генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», директор Государственного театра наций Мария Ревякина поделилась в интервью «Ридусу», что встреча с Владимиром Путиным прошла в конструктивном ключе. «Разговор был позитивным, президент к нам прислушался», — заявила Ревякина.

Она подчеркнула, что в ходе встречи были подняты острые вопросы, которые требуют решительных действий со стороны власти.

«Речь шла о низких зарплатах в регионах, о том, что нельзя сводить культуру только к количественным и финансовым показателям, культура — это нечто иное, особенно театр, что необходимо менять систему театрального образования, оно должно быть не под Министерством образования, а под Минкультом. Также мы говорили о нехватке актерских общежитий. Все эти проблемы напрямую влияют на творческое состояние наших театров», — пояснила Мария Ревякина.