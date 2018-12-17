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Названы самые любимые в России супергерои

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© кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Россияне назвали своим самым любимым супергероем Железного человека, а самым любимым кинокомиксом — фильм «Мстители: Война бесконечности».

Как свидетельствуют данные исследования Mail.ru Кино, экранизации комиксов Marvel предпочитают в три раза больше российских зрителей, чем киноверсии комиксов DC.

В топ-5 самых любимых картин, поставленных по мотивам комиксов, также вошли «Тор: Рагнарёк», «Стражи Галактики: Часть 2», «Железный человек» и «Железный человек 3».

Примечательно, что среди главных героев этого жанра женщинам больше всего нравится Тор, а мужчинам — Дэдпул.

Молодежи в возрасте до 20 лет больше по сердцу «Стражи Галактики», «Отряд самоубийц» и «Дэдпул», а россияне в возрасте от 20 до 30 лет отдают предпочтение «Темному рыцарю», «Железному человеку» и «Мстителям». Те, кому уже за 30, ставят на первое место Железного человека, а на второе — Бэтмена.

Любопытно также, что большинство москвичей испытывают пристрастие к «Темному рыцарю», «Мстителям» и «Стражам Галактики», а жители регионов — к «Железному человеку 3» и кинокомиксу «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Ранее был назван лучший фильм о супергерое за всю историю, а также стали известны главные суперзлодеи в истории кино.

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